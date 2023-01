Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ενημέρωσε πως συνελήφθησαν τρεις άνδρες για ομοφοβικά συνθήματα και σκόπιμη παρενόχληση στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Τσέλσι.

Τρεις οπαδοί συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο (21/1) στο «Άνφιλντ» για ομοφοβικά συνθήματα και σκόπιμη παρενόχληση στο πλαίσιο του αγώνα της Λίβερπουλ με την Τσέλσι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 23, 37 και 49 ετών, οι οποίοι συνελήφθησανγια τρία διαφορετικά περιστατικά, δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το γήπεδο των Reds και μία εντός αυτού.

«Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ δεν θα ανεχθεί έγκλημα μίσους οποιασδήποτε μορφής και θα φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης οποιονδήποτε κριθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε προσβλητικό σύνθημα. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν οι τρεις ύποπτοι κατηγορηθούν και κριθούν ένοχοι για το αδίκημα, τότε θα ζητήσουμε απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων ποδοσφαίρου για αυτούς», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος ασφαλείας, Πολ Σάτκλιφ..

Ο 37χρονος έχει αφεθεί ήδη ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι υπόλοιποι θα περάσουν από ανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως έχουν κάνει χρήση ομοφοβικών σχολίων.

