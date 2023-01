Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο μετακόμισε στην Άρσεναλ με μόνο σκοπό να κατακτήσει, ως πρωταγωνιστής αυτή τη φορά, το πέμπτο του πρωτάθλημα Premier League και παρά την αρχική δυσπιστία που συνάντησε, πλέον όλοι οι συμπαίκτες του βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος.

Η δουλειά του Μίκελ Αρτέτα είχε αρχίσει αργά αλλά σταθερά να αποδίδει ήδη καρπούς. Ο νεανικός κορμός της Άρσεναλ αποτελούσε ιδανική συνθήκη για τον Βάσκο τεχνικό ώστε να «χτίσει» μια καλοδουλεμένη ομάδα που θα άντεχε στον χρόνο. Για να κάνουν, όμως, το επόμενο βήμα και να επιδιώξουν πορεία πρωταθλητισμού, οι Κανονιέρηδες χρειάζονταν και μερικούς έμπειρους από τίτλους και διακρίσεις στο Νησί. Και τους βρήκε σε δύο πρώην «Πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα, τους Γκάμπριελ Ζεσούς και Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Ο Ουκρανός μπακ ήταν ο MVP στην τεράστια νίκη στο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2) και αποτελεί μια από τις προσθήκες των Λονδρέζων που μετάγγισαν και πάλι στο DNA των Gunners την έννοια του πρωταθλητισμού. Κι όπως δήλωσε και μετά το τέλος του ματς, αυτός ήταν ο λόγος που μετακόμισε στην Άρσεναλ, προσπαθώντας με το... καλησπέρα να στρέψει το στόχαστρο των συμπαικτών του στον τίτλο.

«Όταν ήρθα είπα στα παιδιά ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την τετράδα, το Top-3 ή οτιδήποτε. Πάμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε τότε, αλλά τώρα όλοι τους το πιστεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά και αποδεικνύεται ότι τα λόγια του έπιασαν τόπο, καθώς η Άρσεναλ έχει ξεφύγει στο +5 με ματς λιγότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι ακριβώς στα μισά του πρωταθλήματος.

Zinchenko on when he joined Arsenal:



"I started to speak in the dressing room like, guys forget top three or whatever, we need to think about the title. Some of them were laughing, but now no one is laughing.”



😤 pic.twitter.com/5r2yfG7B7y