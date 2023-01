Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Αντόνιο Κόντε δεν πρόκειται να ανανεώσει στην Τότεναμ και θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι μετά από μιάμιση σεζόν στους Σπερς.

Πρόσω ολοταχώς στο τέλος της συνεργασίας τους φέρεται πως βαδίζουν Τότεναμ και Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε τους Σπερς τον Νοέμβριο του 2021, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δεν έχει προκύψει καμία επαφή για την ανανέωσή του και όλα δείχνουν πως η θητεία του θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, ο συμπατριώτης του ρεπόρτερ αναφέρει πως δεν υπάρχει «σπίθα» μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη συνέχιση της συνεργασίας τους και μοιάζει σχεδόν απίθανο να αλλάξει το κλίμα στους προσεχείς πέντε μήνες.

Η Τότεναμ βρίσκεται προσωρινά στην 5η θέση και το -6 από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, ενώ οι διαδοχικές ήττες από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι δεν βοήθησαν καθόλου στο να ισχυροποιηθούν εκ νέου οι δεσμοί του allenatore με το κλαμπ.

🚨 BREAKING: According to @DiMarzio, Antonio Conte will leave Tottenham at the end of the season!



His contract expires in the summer, and Spurs are not planning to renew it.



Where do you think he'll go next? pic.twitter.com/TAVo2I4TgY