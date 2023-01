Πρώην παίκτης Premier League πετάει από το παράθυρο τα πράγματα της άπιστης πρώην του (vid)

Ο Γκρεγκ Χάλφορντ, άλλοτε ποδοσφαιριστής της Γουλβς στην Premier League και της Νότιγχαμ Φόρεστ, μοιράστηκε με τους followers του ένα βίντεο στο οποίο πετάει από το παράθυρο τα πράγματα της πρώην του που τον απάτησε.

Τα «άπλυτα» της πρώην συντρόφου στη φόρα έβγαλε ο Γκρεγκ Χάλφορντ, παίρνοντας την εκδίκησή του με ένα βίντεο στο οποίο πετάει τα πράγματά της έξω από το παράθυρο!

Ο 38χρονος βετεράνος στόπερ, άλλοτε παίκτης της Γουλβς στην Premier League και με μακροβιότερη θητεία στις Κόλτσεστερ και Νότιγχαμ, είναι αρκετά ενεργός στο twitter με 43.000 followers και θέλησε να μοιραστεί μαζί τους τη... λυτρωτική στιγμή που ξεφορτώνεται κούτες με ρούχα και αντικείμενα τα οποία ανήκαν στην πρώην του, η οποία, όπως δήλωσε, τον απάτησε με άλλον.

«Μου πήρε υπερβολικά πολύ καιρό, αλλά επιτέλους καθαρίζω το σπίτι μου από τα πράγματα της άπιστης, π@@@@@ς πρώην μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην... αιχμηρή του ανάρτηση.

Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. 🙌 pic.twitter.com/HGAzfgcCx4