Παίκτης της Άρσεναλ πρέπει να θεωρείται ο Λεάντρο Τροσάρ, με τους Κανονιέρηδες να έχουν συμφωνήσει σε όλα τόσο με τον παίκτη όσο και με την Μπράιτον, η οποία θα λάβει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ταχύτατα κινήθηκε η Άρσεναλ στην περίπτωση του Λεάντρο Τροσάρ, με την υπόθεσή του πλέον να θεωρείται «κλεισμένη». Οι Κανονιέρηδες λοιπόν, το ενδιαφέρον των οποίων για τον παίκτη έγινε γνωστό μόλις το πρωί (19/01), κατάφεραν να κάνουν δικό τους έναν από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς της Premier League, εκτός Big-6.

Για να γίνει αυτό βέβαια, χρειάστηκε να καταβάλουν στην Μπράιτον περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι όροι του συμβολαίου του Βέλγου δεν αποτέλεσαν ποτέ πρόβλημα. Ο 28χρονος αποχωρεί από τον αγγλικό Νότο μετά από 3,5 χρόνια, 116 συμμετοχές και 25 τέρματα, κυρίως εξαιτίας των τεταμένων σχέσεών του με τον προπονητή των Γλάρων, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και δείχνει πως μπορεί να προσφέρει στην Άρσεναλ το απαραίτητο βάθος πάγκου που χρειάζεται στην προσπάθειά της για το πρωτάθλημα.

