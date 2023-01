Η Νιουκάστλ γνωστοποίησε πως έκανε χρήση της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κάριους και θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Οι «καρακάξες» απέκτησαν τον 29χρονο Γερμανό τερματοφύλακα ως ελεύθερο, αφού είχε μείνει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Λίβερπουλ.

Μπορεί σ' αυτό το διάστημα ο Λόρις Κάριους να μην πραγματοποίησε κάποια συμμετοχή με την Νιουκάστλ, ωστόσο ο Έντι Χάου πήρε την απόφαση να κρατήσει τον παίκτη, με το αγγλικό κλαμπ να ενεργοποιεί την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του ανανεώνοντας την μεταξύ τους συνεργασία μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.

🤝 @LorisKarius has extended his contract until the end of the 2022/23 season!



⚫️⚪️