Η Fenway Sports Group τον Νοέμβριο έκανε γνωστό πως η Λίβερπουλ τίθεται προς πώληση και δυο μήνες αργότερα δεν έχουν δεχτεί κάποια... σοβαρή πρόταση.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2022 η Fenway Sports Group επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ τίθεται προς πώληση και έχει αρχίσει η διαδικασία προσέλκυσης ενδιαφερόμενων αγοραστών, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε... καπνός, ούτε και φωτιά. Η διοίκηση των Reds έχει θέσει ως τιμή τα 2.7 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με το Athletic μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στα χέρια τους κάποια... σοβαρή πρόταση.

Liverpool owners FSG are increasingly likely to sell a minority stake in the club rather than sanction a full takeover.



More from @JamesPearceLFC #LFC