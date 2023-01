Τη σπουδαία απόκτηση του Πάμπλο Σαράμπια ανακοίνωσε η Γουλβς, λίγα λεπτά πριν το ματς με τη Λίβερπουλ για το FA Cup.

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Γουλβς, καθώς απέκτησε τον Πάμπλο Σαράμπια από την Παρί Σεν Ζερμέν με 20 εκατ. ευρώ. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεις 2,5 ετών και θα αγωνίζεται για το επόμενο διάστημα με τη φανέλα των Λύκων.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βγήκε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ εκτόξευσε το όνομά του κατά το πέρασμα του από τη Σεβίλλη. Με την εθνική Ισπανίας, μετράει 26 συμμετοχές αγωνιζόμενος μαζί με τον Ανταμά Τραορέ τον οποίο τώρα θα έχει ως συμπαίκτη και στη Γουλβς. Με την Παρί Σεν Ζερμέν μέτρησε 19 συμμετοχές ενώ πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.



The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️