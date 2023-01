Η πλευρά του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ επιβεβαίωσε πως έχει μπει στην... κούρσα για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μπορεί να μην κατάφερε να αγοράσει την Τσέλσι, όμως ενδέχεται να αποκτήσει μια άλλη μεγάλη ομάδα του Νησιού. Την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η οικογένεια Γκλέιζερ είναι πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο να πουλήσει τις μετοχές του κλαμπ και ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος επιβεβαίωσε πως έχει μπει στην... κούρσα για την εξαγορά της ομάδας.

