Ψηλά στη λίστα της Λίβερπουλ ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο χαφ της Γουλβς, Ματέους Νούνες, ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν επηρεάζει την περίπτωση του Τζουντ Μπέλιγχαμ που παραμένει ο Νο1 στόχος.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε πως θέλει να συνεχίσει στη Λίβερπουλ για να σχεδιάσει την καλοκαιρινή της αναδόμηση. Και ένα από τα ονόματα που ενδέχεται να αποτελέσουν μέρος των ενισχύσεων είναι αυτό του Ματέους Νούνιες.

Η μεταγραφή-ρεκόρ στην ιστορία της Γουλβς μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αντί 45 εκατ. ευρώ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Reds για την αναβάθμιση στη μεσαία τους γραμμή, χάρη και στη γεμάτη σεζόν που πραγματοποιεί στους Λύκους με 20 εμφανίσεις και μία ασίστ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νούνες απασχόλησε τη Λίβερπουλ και το περασμένο καλοκαίρι πριν ολοκληρωθεί το deal του στους Λύκους, ως μια λύση για το μέλλον.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν επηρεάζει εκείνη του ομοθεσίτη του, Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος παραμένει ο μεγάλος πόθος για τους Κόκκινους, ειδικά από τη στιγμή που αναμένεται να αποχωρήσουν παίκτες όπως ο Ναμπί Κεϊτά ή ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν.

Liverpool are keen on signing Matheus Nunes for next season, he's part of the list - been told potential #LFC future move was already discussed ahead of his move to Wolves 🔴 #transfers



Nunes, not alternative to Jude Bellingham but one more option as Keita/Oxlade could leave. pic.twitter.com/Gl8rCgo3bf