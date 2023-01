Ο Τακεχίρο Τομιγιάσου εθεάθη να μαζεύει ένα σκουπίδι μετά τη νίκη της Άρσεναλ με 2-0 επί των Σπερς το βράδυ της Κυριακής και οι οπαδοί τον επαινούν για αυτή τη χειρονομία.

Ο 24χρονος αμυντικός της Άρσεναλ, Τακεχίρο Τομιγιάσου, ο οποίος μέτρησε τρεις συμμετοχές με την Ιαπωνία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μπήκε στο 86ο λεπτό του ντέρμπι στο Βόρειο Λονδίνο, αντικαθιστώντας τον Ζιντσένκο και βοήθησε τους «Gunners» να υπερασπιστούν το πλεονέκτημα των δύο τερμάτων και να ξεφύγουν οκτώ βαθμούς από τους διώκτες τους στην Premier League. Ο νεαρός διεθνής πανηγύρισε με τους οπαδούς της ομάδας το μεγάλο «τρίποντο» και προτού κατευθυνθεί προς το τούνελ πίσω από τους Τίρνι και Παρτεϊ, εντόπισε ένα σκουπίδι στον πάγκο των αναπληρωματικών και το μάζεψε πριν κατευθευνθεί στα αποδυτήρια. Φυσικά η πράξη του δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του έπλεξαν το εγκώμιο στα social media:

How can you not love Tomiyasu..🥺 https://t.co/kt1BGVmMJ4 pic.twitter.com/oZlfZVZQaH