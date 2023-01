Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μικαΐλο Μούντρικ ο πρόεδρος της Σαχτάρ ανακοίνωσε ότι δίνει 23 εκατ. στους στρατιώτες της Ουκρανίας!

Ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση του super deal της Τσέλσι με την Σαχτάρ, με τους «Μπλε» να «κλέβουν» τον Μικαΐλο Μούντρικ από την... αγκαλιά της Άρσεναλ δίνοντας του συμβόλαιο ως το 2031 έναντι 70 συν 30 εκατομμυρίων ευρώ, ο πρόεδρος της του ουκρανικού συλλόγου, Ρινάτ Αχμέτοφ, σε επίσημη δήλωσή του για τη μεταγραφή του 22χρονου εξτρέμ, αναφέρθηκε στην έναρξη του project «Heart of Azovstal» (Καρδιά του Αζοφστάλ).

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα εξής: «Η Σαχτάρ υπέγραψε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι και έτσι ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής Μικαΐλο Μούντρικ θα συνεχίσει την καριέρα του με τους Μπλε στο ισχυρότερο εθνικό πρωτάθλημα, την αγγλική Premier League. Ποτέ δεν έκρυψα ότι το όνειρό μου είναι να κατακτήσω ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτό σημαίνει ότι παίκτες όπως ο Μούντρικ θα πρέπει να προσκαλούνται στον σύλλογό μας, στο ουκρανικό πρωτάθλημα, και θα πρέπει να κερδίζουμε ευρωπαϊκά τρόπαια με τέτοιους παίκτες, αντί να τους υποστηρίζουμε, ακόμη και όταν παίζουν στους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου.

Δυστυχώς, αυτό είναι αδύνατο τώρα, καθώς η Ουκρανία μάχεται τον φρικτό και άδικο πόλεμο που διεξάγει εναντίον μας η Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε. Και θα παίξουμε ένα φιλικό με την Τσέλσι στην Donbass Arena στο ουκρανικό Ντόνετσκ. Λόγω του πολέμου στο Ντονμπάς, η Σαχτάρ δεν έχει παίξει στο γήπεδο από το 2014. Το γήπεδο παραμένει αχρησιμοποίητο και κλειστό για το κοινό από τότε που ο σύλλογος αναγκάστηκε να το εκκενώσει».

