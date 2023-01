Ο Μίκελ Αρτέτα πετούσε στα «σύννεφα» μετά τη νίκη επί της Τότεναμ και δεν ήθελε τίποτα να χαλάσει τη βραδιά, τρέχοντας να... μαζέψει τον Γκράνιτ Τζάκα που ήταν έτοιμος να ορμήξει στους οπαδούς των Σπερς.

Η Άρσεναλ πείθει και τον πλέον δύσπιστο ότι πάει για τίτλο και η τελευταία απόδειξη ήταν το διπλό στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου κόντρα στην Τότεναμ (0-2).

Οι Κανονιέρηδες αύξησαν τη διαφορά τους από τη Μάντσεστερ Σίτι στο +8, μετά από ένα ματς που στιγματίστηκε στο φινάλε από την κλωτσιά οπαδού των Σπερς στον Άαρον Ράμσντεϊλ.

Ο Μίκελ Αρτέτα αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας μόνο στο αποτέλεσμα και την εκπληκτική απόδοση της ομάδας του, δείγμα ότι τα βλέπει όλα... ρόδινα και δεν θέλει τίποτα να χαλάσει τις συνθήκες που επικρατούν στους Gunners.

Έτσι εξηγείται και ο τρόπος που προσπάθησε να «σβήσει» τη φωτιά μετά το τελευταίο σφύριγμα. Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός πήγε αμέσως στο σημείο που δέχθηκε το χτύπημα ο Ράμσντεϊλ, τον πήρε από το σημείο και έφυγαν πανηγυρίζοντας προς τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, το κλίμα δεν είχε αποφορτιστεί και ο συνήθης... ύποπτος στις εντάσεις, Γκράνιτ Τζάκα ζήτησε και πάλι τον λόγο από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Αμέσως όταν κατάλαβε ότι τα πνεύματα τείνουν να οξυνθούν και πάλι, ο Αρτέτα άλλαξε πορεία και έτρεξε προς τον Ελβετό μέσο, αρπάζοντάς τον από τον λαιμό για να τον σταματήσει και να αποτρέψει πιθανή αποβολή του μετά το παιχνίδι.

Arteta saw Xhaka running towards the home fans and had PTSD 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/BLEv7VVLDH