Κασεμίρο και Φρεντ έγιναν... ένα με την εξέδρα στην ανατροπή της Γιουνάιτεντ (vid)

Κασεμίρο και Φρεντ πανηγύρισαν με την ψυχή τους τα δυο γκολ και την ανατροπή της Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σίτι και μοιράστηκαν διάχυτα τη χαρά τους με τους οπαδούς στην κερκίδα.

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι Κασεμίρο και Φρεντ μετά γκολ του Μπρούνο Φερνάντες που έγραψε το 1-1 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σίτι.

Ο πρώτος ειδικά εξέφρασε αρχικά τον ενθουσιασμό του με ένα ουρλιαχτό χαράς, προτού κατευθυνθεί προς την κερκίδα για να αγκαλιάσει μικρούς και μεγάλους φίλους των Κόκκινων Διάβολων που παρακολουθούσαν το ντέρμπι από την εξέδρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Φρεντ, ο οποίος λίγο αργότερα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη χαρά του μετά την ανατροπή της Γιουνάιτεντ και έγινε ένα με τους οπαδούς στην εξέδρα.

Casemiro only joined us 6 months ago.. look at his celebration...😭❤️pic.twitter.com/kp0BXGl5OC