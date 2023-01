Γκουαρδιόλα: «Δεν με νοιάζει που δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, έχουμε κερδίσει πολλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του μετά την ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ από τη Γιουνάιτεντ έθεσε την ομάδα του εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, όμως ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει.

H Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» με τον Γκρίλις αλλά η Γιουνάιτεντ με δυο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά έκανε την ανατροπή, πήρε τη νίκη με 2-1 και έδωσε την ευκαιρία στην πρωτοπόρο Άρσεναλ να διευρύνει τη διαφορά της στους οκτώ βαθμούς αν νικήσει στο ντέρμπι με την Τότεναμ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του μετά το ματς εξέφρασε τα παράπονα του για το πρώτο γκολ των Κόκκινων Διαβόλων, επειδή ο Ράσφορντ ήταν σε θέση οφσάιντ και τόνισε πως δεν ενδιαφέρεται που η ομάδα του δεν μπορεί να κερδίσει τη φετινή Premier League...

«Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι οφσάιντ. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν είναι. Ο Ράσφορντ απασχολεί τον τερματοφύλακά μας και τα στόπερ μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε που παίζαμε. Είναι δύσκολο για τους διαιτητές να σφυρίζουν σε τέτοια στάδια.

Δεν με νοιάζει που δεν μπορούμε να πάρουμε την Premier League η το Carabao Cup, έχουμε κερδίσει πολλά οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα παίξαμε πολύ καλά. Συγχαίρω την ομάδα. Είμαι περήφανος που ήρθαμε εδώ και παίξαμε με αυτή την προσωπικότητα. Δεν με νοιάζει αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αλλά θα προσπαθήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καταλανός τεχνικός.

Pep throwing in the towel on the title race? 🤔 pic.twitter.com/wOnfNUp3fW