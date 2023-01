Χάαλαντ σε Super ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει στο Old Trafford!

Ανάλυση και προγνωστικά για το ντέρμπι του Μάντσεστερ αλλά και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.

Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση και αυτό το διήμερο, που ξεκινάει από νωρίς του μεσημέρι του Σαββάτου (14:30) με το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Άνεμος αισιοδοξίας στη Γιουνάιτεντ, που με το 3-0 επί της Τσάρλτον συμπλήρωσε έξι σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλα.

Μπήκε στην τετράδα της Premier League, μείωσε στους εννέα τη διαφορά της από την κορυφή και δεδομένα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα. Αποκτά συνοχή, βρίσκει σημεία αναφοράς στο παιχνίδι της και σίγουρα είναι βελτιωμένη η εικόνα της στα μετόπισθεν, κυρίως γιατί πατάει όλο και καλύτερα ο Κασεμίρο που είναι κομβικός στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η Σίτι έβγαλε αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Έβερτον, επικράτησε δύο σερί ματς της Τσέλσι (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) χωρίς να φάει γκολ (1-0, 4-0) αλλά προσγειώθηκε ανώμαλα στην εκτός έδρας δοκιμασία με τη Σάουθαμπτον. Εκεί όπου ηττήθηκε 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του EFL Cup.

Από την δεύτερη θέση της Premier League και το -5 κυνηγάει την πρωτοπόρο Άρσεναλ, επομένως περιθώρια για απώλειες στην κούρσα του τίτλου δεν έχει. Η επίθεση είναι το μεγάλο της όπλο, βάθος στο ρόστερ έχει, μένει να ξαναβρεί σταθερότητα στην απόδοση της από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Μεγάλο ντέρμπι στο Old Trafford, το αποτέλεσμα μπορεί να κρίνει την μετέπειτα πορεία των ομάδων στη σεζόν, πολύ υψηλό το κίνητρο για τη βαθμολογία και το γόητρο. Το συνδυαστικό στοίχημα over 2,5 γκολ & over 9,5 κόρνερ σε απόδοση 3.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Εντός ελληνικών ποδοσφαιρικών συνόρων, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα αργά το απόγευμα (20:00) του Σαββάτου. Σε απόλυτα θετικό μομέντουμ ο «Δικέφαλος», τρέχει αήττητο σερί 12 αγώνων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και φιλικά. Διάστημα στο οποίο μετρά 11 νίκες και την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ατρόμητο.

Στα τελευταία εννιά επίσημα παιχνίδια του δέχθηκε μόλις ένα γκολ, αυτό στο 1-1 στο Περιστέρι! Στην 3η θέση της Super League, μείωσε στους επτά τη διαφορά του από την κορυφή και συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας όπου συγκρούεται με τον Παναθηναϊκό.

Η ήττα από τον Ατρόμητο λειτούργησε ως καμπανάκι στον ΟΦΗ, που έβγαλε αντίδραση στο εκτός έδρας 1-1 με τον Παναθηναϊκό, ήταν καλύτερος στο 0-0 με το Βόλο και «ισοπέδωσε» τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με το εντυπωσιακό 4-0!

Πήρε έτσι βαθμολογική ανάσα, σκαρφάλωσε 11ος με 15 βαθμούς και πήρε αποστάσεις από την ουρά (+7 από τον Ιωνικό, +5 από τη Λαμία). Βγαίνει σιγά σιγά η δουλειά του Νταμπράουσκας στο χορτάρι και αναμένεται να κερδίσει εύκολα ή δύσκολα το στοίχημα της παραμονής.

Ανώτερος ο ΠΑΟΚ και σε πολύ κατάσταση, ανεβαίνει ο ΟΦΗ και θα δώσει τη μάχη του στην Τούμπα, έστω κι αν είναι το απόλυτο αουτσάιντερ. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & over 5,5 κάρτες στο ματς σε απόδοση 4.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

