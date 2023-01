Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να θεωρείται ο Βουτ Βέγκχορστ, ο οποίος ταξιδεύει σήμερα στο Νησί για να τελειώσει τη μεταγραφή του.

Ο Βουτ Βέγκχορστ είναι ο νέος σέντερ φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Μπεσίκτας έδωσε εν τέλει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η μετακίνηση του διεθνή Ολλανδού επιθετικού στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο υψηλόσωμος στράικερ θα αγωνιστεί στην ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ με τη μορφή δανεισμού από τη Μπέρνλι μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη Γιουνάιτεντ να βγάζει από τα ταμεία της τρία εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει το «deal». Ο Βέγκχορστ αποχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/1) από την Κωνσταντινούπολη και ταξιδεύει για το Μάντσεστερ για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του και να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Wout Weghorst, leaving Istanbul… and set to travel to Manchester in order to complete his move as new Man United player 🔴✈️ #MUFC



Weghorst will be in England today, as revealed earlier — medical tests already scheduled.



