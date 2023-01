Η Νότιγχαμ Φόρεστ φημολογείται ότι θα προσεγγίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δανεισμό του Μάριο Ερμόσο, καθώς η ομάδα του Στιβ Κούπερ αναζητά αμυντική ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» η Νότιγχαμ Φόρεστ σχεδιάζει να προσεγγίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στοχεύοντας σε έναν δανεισμό του κεντρικού αμυντικού της Μάριο Ερμόσο. Η ομάδα του Στιβ Κούπερ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, αναζητά ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή τον Ιανουάριο για να βοηθήσει την προσπάθειά της για επιβίωση στην πρώτη κατηγορία.

Ο Ισπανός αμυντικός της Ατλέτι έχει αναδειχθεί ως μια βιώσιμη επιλογή για τη Φόρεστ, δεδομένων των εντυπωσιακών του επιδόσεων στα τέσσερα χρόνια του στο Wanda Metropolitano. Αποτελούσε στο παρελθόν αναπόσπαστο στοιχείο της άμυνας της Ατλέτικο, αλλά έχει περιοριστεί σε μόλις τέσσερις συμμετοχές στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Έχει επιπλέον πέντε διεθνείς συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ισπανίας, ωστόσο δεν έχει κληθεί στη «ρόχα» από τα προκριματικά του Euro το 2019.

Ο 27χρονος αμυντικός θα μπορούσε να γίνει το δεύτερο απόκτημα της Νότιγχαμ στην περίοδο του Ιανουαρίου μετά την άφιξη του Βραζιλιάνου πλέι μέικερ Γκουστάβο Σκάρπα.

🚨| JUST IN: Nottingham Forest are set to approach Atlético Madrid over a loan move for Mario Hermoso.



[🥇: Simon Jones, @MailSport] pic.twitter.com/aBsqambC5B