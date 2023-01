Ο Ζοάο Φέλιξ ανακοινώθηκε στην Τσέλσι ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, ανανεώνοντας παράλληλα το συμβόλαιό του στην Ατλέτικο Μαδρίτης ως το 2027.

Στον «μαγικό» κόσμο της Premier League θα αγωνίζεται για τους επόμενους πέντε μήνες ο Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παίκτη της Τσέλσι.

Οι Μπλε ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 23χρονου Πορτογάλου φορ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία με τη σειρά της φρόντισε να επεκτείνει πρώτα το συμβόλαιό του μέχρι το 2027. Ο δανεισμός, άλλωστε, δεν περιλαμβάνει καμία οψιόν, δείγμα ότι οι Ροχιμπλάνκος περιμένουν και υπολογίζουν κανονικά ενόψει του μέλλοντος τον διεθνή στράικερ.

Παρά τη σύντομη διάρκεια του deal, η Τσέλσι χρειάστηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη καθώς πέραν της κάλυψης του μισθού του Φέλιξ ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα καταβάλει και ενοίκιο 10 εκατομμυρίων ευρώ στους Μαδριλένους.

The artist has arrived. 👋



Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT