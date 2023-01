Μια ανάσα μακριά από την Άστον Βίλα παρουσιάζεται ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος τη φετινή περίοδο έχει χάσει τη θέση του στο βασικό σχήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Νέα ποδοσφαιρική στέγη φαίνεται πως ετοιμάζεται να βρει ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος ενδέχεται να εγκαταλείψει έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Άστον Βίλα!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει αποκλειστικό δημοσίευμα του «Talk Sport», με τον Άγγλο διεθνή να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά των Villagers για να αλλάξει περιβάλλον στα μέσα της σεζόν.

Προς το παρόν πάντως δεν έχει αποκαλυφθεί το ποσό που προσφέρει η Άστον Βίλα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που από την πλευρά της πορεύεται πλέον με τους Βαράν, Μαρτίνες ή ακόμα και Λουκ Σο ως βασικές επιλογές στα στόπερ.

Τη φετινή περίοδο, ο Μαγκουάιρ έχει καταγράψει συνολικά 13 συμμετοχές με τους Κόκκινους Διάβολους, τις περισσότερες φορές ερχόμενος από τον πάγκο ως αλλαγή.

