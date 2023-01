Νεαρός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησε από τον Έρικ Τεν Χαγκ τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Κιλιάν Μπαπέ, με τον Ολλανδό να τον ρωτάει αν έχει... ψιλά για να τους αγοράσει.

Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι τα δύο πιο καυτά ονόματα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, όλες οι κορυφαίες ομάδες θα τους ήθελαν στο ρόστερ τους, όμως λίγες είναι αυτές που μπορούν να κάνουν οικονομικά ανοίγματα αυτού του επιπέδου.

Σε βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα του TikTok και έγινε viral ένας νεαρός υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησε από τον Έρικ Τεν Χαγκ τους δυο νεαρούς σούπερ σταρς και ο Ολλανδός τεχνικός απάντησε με την επική ατάκα «Θέλω, αλλά έχεις τίποτα ψιλά για να πάρω και τους δύο;».

Erik ten Hag to these Manchester United fans who asked him to sign Bellingham and Mbappe 😂



(via astarfootballmemorabilia/TikTok) pic.twitter.com/zcHT234k2R