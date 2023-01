Η Τσέλσι ανακοίνωσε επίσημα και παρουσίασε τον 20χρονο σέντερ φορ Ντατρό Φοφανά και τον 18χρονο μέσο Αντρέι Σάντος.

Η Τσέλσι στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου κάνει ένα «παιδομάζωμα», αγοράζοντας ανερχόμενους ποδοσφαιριστές με παρόν και μέλλον, τους οποίους δεσμεύει με μακροχρόνια συμβόλαια. Περίπου δυο 24ωρα μετά την απόκτηση του 21χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού, Μπενουά Μπαντιασίλ, αντί 38 εκατομμυρίων ευρώ, οι Μπλε ανακοίνωσαν τον Ντατρό Φοφανά και τον Αντρέι Σάντος.

Our new #️⃣4️⃣.

Our new #️⃣2️⃣7️⃣. pic.twitter.com/V6rWQwh6EM — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

Ο Φοφανά είναι 20χρονος Ιβοριανός σέντερ φορ 19χρονος Ιβοριανός σέντερ φορ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Μόλντε, σκόραρε 21 τέρματα και μοίρασε επτά ασίστ σε περίπου 2.500 αγωνιστικά λεπτά και οι Λονδρέζοι τον αγόρασε για περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ. Στη νέα του ομάδα θα αγωνίζεται με τη φανέλα με το νούμερο 27 και το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν επέκτασης για ακόμα μια χρονιά.,

Chelsea Football Club has finalised the transfer of David Datro Fofana from Molde! 🤝 January 7, 2023

A first look at Fofana! 👊 pic.twitter.com/lTZksOOsdo — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

Ο Σάντος είναι ένα «wonderkid», μόλις 18 χρονών και για πρώτη φορά υπέγραψε συμβόλαιο με ευρωπαϊκό κλαμπ. Η Τσέλσι έδωσε 12,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βάσκο ντα Γκάμα για να κάνει δικό της τον νεαρό αμυντικό χαφ, ο οποίος μετράει μόλις 37 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο, με οκτώ γκολ.