Στη μεταγραφική λίστα της Τσέλσι για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης βρίσκεται ο Μάρκους Τουράμ, με τις δυο πλευρές μάλιστα να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για την άμεση έναρξη της συνεργασίας τους.

Καμία διάθεση να πατήσει φρένο στη μεταγραφική της ενίσχυση δεν δείχνει η Τσέλσι, η οποία μετά τις προσθήκες των Φοφανά, Μπαντιασίλ και Αντρέι Σάντος πλέον φαίνεται πως στρέφει το βλέμμα της στην περίπτωση του Μάρκους Τουράμ!

Ο Γάλλος φορ έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Bundesliga με τη φανέλα της Γκλάντμπαχ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Μπλε έχουν ανοίξει επαφές προκειμένου να τον φέρουν στο Λονδίνο μέσα στον Ιανουάριο.

Ήταν δεδομένο άλλωστε πως στο «Στάμφορντ Μπριτζ» εξέταζαν εδώ και καιρό ονόματα για ενίσχυση στη θέση του φορ, με τον 25χρονο να ξεχωρίζει από τη λίστα. Πλέον μένει να φανεί ποιες θα είναι οι οικονομικές απαιτήσεις των Πουλαριών για τον Τουράμ, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από το 2019.

Τη φετινή περίοδο ο Γάλλος έχει σκοράρει 13 γκολ ενώ έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ με τη φανέλα της Γκλάντμπαχ.

Understand Chelsea have opened talks to explore January deal for Marcus Thuram. 🚨🔵 #CFC



The French striker’s on many top clubs list being a free agent in June, Chelsea exploring conditions for Jan.



Thuram will take his time and consider all the options, as @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/zQ7IG0Hg7L