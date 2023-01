Ο Λέον Μπέιλι έχασε «χρυσή» ευκαιρία για να χαρίσει τη νίκη στην Άστον Βίλα κόντρα στη Γουλβς σχεδόν σε... νεκρό χρόνο και έφυγε από το χορτάρι κλαίγοντας με λυγμούς, με τους συμπαίκτες και το κοινό να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.

Η Άστον Βίλα δεν μπόρεσε να χτίσει σερί μετά το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Τότεναμ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μένοντας στο 1-1 εντός έδρας απέναντι στη Γουλβς χάρη στο γκολ του Ντάνι Ινγκς στο 78ο λεπτό.

Τα πράγματα, ωστόσο, θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί διαφορετικά, αν στην τελευταία φάση του ματς ο Λέον Μπέιλι δεν σπαταλούσε μοναδική ευκαιρία προ κενής εστίας.

Ο Τζαμαϊκανός έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση, προσπέρασε τον Ζοσέ Σα και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να σημαδέψει εστία, αλλά το πλασέ του ήταν εξαιρετικά αδύναμο και χωρίς καλή ισορροπία, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει απογοητευτικά άουτ.

Αμέσως, ο παίκτης των Villans έπεσε στο έδαφος δίχως να μπορεί να πιστέψει τι έχασε και σηκώθηκε μόνο μετά το τελευταίο σφύριγμα, κλαίγοντας με λυγμούς. Οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν, το κοινό επίσης καθώς εκείνος έφευγε για τα αποδυτήρια από τη γραμμή του πλαγίου, ενώ μετά το παιχνίδι ο Μπέιλι δέχθηκε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης, όπως και τη δημόσια στήριξη του προπονητή του, Ουνάι Έμερι, που δήλωσε πως «η αντίδραση του Μπέιλι δείχνει ότι νοιάζεται για την ομάδα κι αυτό αρκεί».

bailey after the game with missing that open goal opportunity, seemed very disappointed and frustrated with himself. #avfc pic.twitter.com/cdLKAhW60E