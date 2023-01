Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως λύθηκε κάθε γραφειοκρατική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κόντι Χάκπο, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Γουλβς.

Πανέτοιμος για το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ είναι ο Κόντι Χάκπο. Στις 27 Δεκεμβρίου η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε την πώληση - ρεκόρ στην ιστορία της, καθώς το «deal» με τα μπόνους θα φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ο Ολλανδός ταξίδεψε στο Μέρσεϊσαϊντ για τα τυπικά και πλέον ο παίκτης έχει και το πράσινο φως της FA για να αγωνιστεί.

Οι Reds με επίσημη ανακοίνωση τους έκαναν γνωστό πως ολοκληρώθηκαν όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα και ο παίκτης είναι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί. Ο Χάκπο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το ερχόμενο Σάββατο (7/1, 22:00) στην αναμέτρηση με τη Γουλβς για το FA Cup.

Cody Gakpo is officially a Red after the formalities of his transfer from PSV Eindhoven were successfully concluded on Tuesday 😍