Το αγγλικό ποδόσφαιρο πρόκειται να υποστεί τη μεγαλύτερη επανάσταση από την ίδρυση της Premier League με τη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού φορέα που θα θέσει τους φιλάθλους στο επίκεντρο του παιχνιδιού.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη του 2022, έγινε γνωστό ότι η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε τη σύσταση του νέου ανεξάρτητου φορέα που θα έχει τον τελευταίο λόγο σε καθοριστικά ζητήματα του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League, ο οποίος και θα τεθεί σε ισχύ πιθανότατα από το 2024.

Σήμερα (01/01) οι «Times» δημοσίευσαν πως ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, έδωσε το πράσινο φως και οι υπουργοί θα δημοσιεύσουν σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου εποπτικού φορέα που θα διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση των ποδοσφαιρικών συλλόγων και θα αποτρέπει την οικονομική κατάρρευση που υπέστησαν σύλλογοι όπως η Μπέρι και η Μάκλσφιλντ τα τελευταία χρόνια.

Για να προφυλαχθούν από την αφερεγγυότητα, οι σύλλογοι θα πρέπει να επιδεικνύουν καλές οικονομικές πρακτικές και να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ταμειακής ροής και για την προστασία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου - όπως το γήπεδό του - από το να πωληθούν σε ξένους αγοραστές ενάντια στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου.

Η ρυθμιστική αρχή θα έχει επίσης εξουσίες για να εμποδίζει τους συλλόγους να αγωνίζονται σε αποσχιστικές διοργανώσεις τύπου European Super League.

🔺 EXCLUSIVE: English football is set to undergo its biggest revolution since the formation of the Premier League with the creation of a new regulator that will put fans at the heart of the gamehttps://t.co/ArGpB23HaJ