Ο Ενόκ Εμβεπού επιστρέφει στην Μπράιτον ως προπονητής στην ακαδημία μετά την πρόσφατη απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο 24χρονος κεντρικός μέσος από την Ζάμπια αναγκάστηκε να βάλει πρόωρο τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα τον Οκτώβριο όταν ανακάλυψε πως πάσχει από ένα σοβαρό καρδιακό πρόβλημα που θα έθετε σε κίνδυνο την ζωή του αν συνέχισε την επαγγελματική του καριέρα.

Η Μπράιτον θέλοντας να στήριξει τον Ενόκ Εμβεπού μπροστά σ' αυτή τη μεγάλη ατυχία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αποφάσισε να τον προσλάβει στην ομάδα ως προπονητή της ομάδας Κ9 της, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να ξεκινήσει μία νέα καριέρα.

Ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση στα social media του κι έγραψε: «Το σχέδιο του Θεού και το τάιμινγκ είναι πάντε τέλειο. Τελειώνοντας τον χρόνο με χαρά. Ανήκω στον Ιησού Χρηστό».

God’s plan and timing is always perfect 🙌🏾 . Ending the year with Joy 🫶🏿❤️



I belong to CHRIST JESUS