Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Calciomercatoweb» η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Μίλαν τον Τζακ Γκρίλις ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του Ράφαελ Λεάο.

Ο Ράφαελ Λεάο ήταν πρωταγωνιστής την προηγούμενη σεζόν στην πορεία της Μίλαν προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος με 14 γκολ και 12 ασίστ σε 42 εμφανίσεις και στο ίδιο τέμπο συνεχίζει και φέτος. Η περίπτωση του 23χρονου εξτρέμ δεν περνάει αδιάφορη από πολλά οικονομικά ισχυρά κλαμπ και σε αυτά συγκαταλέγεται και η Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Calciomercatoweb» οι Πολίτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν στους Ροσονέρι τον Τζακ Γκρίλις ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του Πορτογάλου winger. To καλοκαίρι του 2021 η Σίτι αγόρασε τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό με το... αστρονομικό ποσό των 117,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα να κερδίσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η πρωταθλήτρια Ιταλίας θα ήταν θετική, τόσο λόγο της ηλικίας του 27χρονου όσο και για το υψηλό συμβόλαιο του, της τάξης των 300.000 λιρών ανά εβδομάδα. Την τρέχουσα σεζόν ο Λεάο έχει επτά γκολ και εννέα ασίστ σε 20 συμμετοχές και ο Γκρίλις ένα τέρμα και δυο ασίστ σε 18 εμφανίσεις με τους Πολίτες.

