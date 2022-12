Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να απαντήσει για άλλη μια φορά για τον Κάλβιν Φίλιπς που επέστρεψε με περιττά κιλά από τις γιορτές κι έμεινε εκτός αποστολής, χαρίζοντας μια από τις πιο ξεχωριστές ατάκες του.

Η Μάντσεστερ Σίτι πηγαίνει από τριάρα σε τριάρα μετά την επιστροφή στη δράση, συνεχίζοντας το ανελέητο pressing τίτλου προς την Άρσεναλ. Γι' αυτό και οι απουσίες της, όπως αυτή του Κάλβιν Φίλιπς, περνούν σε δεύτερη μοίρα, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δέχεται διαρκώς ερωτήσεις για την κατάσταση του διεθνούς Άγγλου χαφ ο οποίος εμφανίστηκε εκτός φόρμας μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Καταλανός τεχνικός, όμως, αντιμετωπίζει με... χιούμορ την άβολη συνθήκη, γύρω από έναν παίκτη για τον οποίο η Σίτι ξόδεψε 45 εκατομμύρια ευρώ και που μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ματς κόντρα στην πρώην ομάδα, μάλιστα, του Φίλιπς, τη Λιντς (1-3), ο Γκουαρδιόλα δήλωσε:

«Έχει το τέλειο σώμα τώρα. Τόσο sexy», προκαλώντας γέλια στη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Πέρασε το πρώτο μέρος της σεζόν εκτός δράσης, με χειρουργείο, ώστε να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έκανε τα πάντα για να είναι εκεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική κατάσταση, πρέπει να κατανοείς τι κάνουμε εδώ, τις κινήσεις, κλπ.

Κι αυτό, λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ο Ρόδρι δεν μπορεί να παίζει σε όλα τα παιχνίδια, συνεπώς θα παίξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Είμαι χαρούμενος, όμως, γιατί χθες ο Κάλβιν προπονήθηκε πολύ καλά και αργά ή γρήγορα θα τον δείτε να παίζει».

'Kalvin Phillips has the PERFECT body already, SO SEXY!' | Pep Guardiola pic.twitter.com/ksuKjOpDhM