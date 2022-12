Προχωρημένες είναι οι επαφές μεταξύ Τσέλσι και Μονακό για τη μεταγραφή του Μπενουά Μπαντιασίλ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί για ένα ποσό γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου στόπερ της Μονακό, Μπενουά Μπαντιασίλ, στην Τσέλσι!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τους Μονεγάσκους για την ολοκλήρωση του deal, το οποίο αναμένεται να κλείσει για ένα ποσό μεταξύ 35-40 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του, o 21χρονος αμυντικός φαίνεται να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Μπλε για πολυετές συμβόλαιο και πλέον πακετάρει... βαλίτσες για τη μετακόμισή του στο Λονδίνο μέσα στον Ιανουάριο.

Το μόνο που απομένει είναι το πράσινο φως από τη Μονακό, με τους ιθύνοντες της Τσέλσι να αισιοδοξούν πως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Negotiations are progressing to final stages for Benoit Badiashile to join Chelsea, expectation is for the deal to be completed soon for €35/40m fee. 🚨🔵 #CFC



There’s an agreement in principle on personal terms with Badiashile, he’s now keen on the move as reported yesterday. pic.twitter.com/iAW8mCjjym