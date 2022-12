Γουλβς και Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για τον δανεισμό του Ματέους Κούνια στους Λύκους μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Παίκτης της Γουλβς είναι με κάθε επισημότητα ο Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε κάνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες με ανάρτηση του στα Social Media πως αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ανήμερα των Χριστουγέννων τα δυο κλαμπ ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους.

Julen Lopetegui's first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️