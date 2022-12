Η Τσέλσι ξεκινάει τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς έκανε δικό της τον 20χρονο επιθετικό της Μόλντε, Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά και τον 18χρονο χαφ της Βάσκο Ντα Γκάμα, Αντρέι Σάντος.

Με δυο επενδύσεις για το μέλλον ξεκινάει τις κινήσεις της στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι η Τσέλσι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στους Λονδρέζους και τη Μόλντε για τη μεταγραφή του Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά.

Excl: David Datro Fofana to Chelsea, done deal and here we go! There’s full agreement between all parties, deal sealed. 🔵🤝🏻 #CFC



Been told medical tests will take place today in London, on his birthday.



Born in 2002, Ivorian striker will join Chelsea from Molde for €12m fee. pic.twitter.com/3JVwIxWSZu