Η Νότιγχαμ Φόρεστ σύναψε έστω και με καθυστέρηση μισής σεζόν συμφωνία για χορηγό στη φανέλα της και θα συνεργαστεί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους πρόσφυγες, σε ένα project που θυμίζει αυτό της Μπαρτσελόνα με τη UNICEF πριν 15 χρόνια.

Με χορηγό στη φανέλα της θα πορευθεί η Νότιγχαμ Φόρεστ στο β' μισό της σεζόν, έπειτα από τέσσερις μήνες κατά τους οποίους ήταν η μοναδική ομάδα της Premier League χωρίς χορηγικό λογότυπο στη φανέλα.

Το κλαμπ του Βαγγέλη Μαρινάκη απέρριψε πολλές προσφορές σε αυτό το διάστημα καθώς αξίωνε περισσότερα χρήματα και τελικά προχωρούν με μια φιλανθρωπική συνεργασία, καθώς σύναψαν συμφωνία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στη Μεγάλη Βρετανία και θα συνδράμουν στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη σε πρόσφυγες.

Το deal θυμίζει κάτι από την Μπαρτσελόνα, η οποία μετά από δεκαετίες χωρίς χορηγό στη φανέλα της, συνεργάστηκε με τη UNICEF κι έφερε το λογότυπό της από το 2007 μέχρι και το 2011.

Με τη UNICEF είχε συνάψει αντίστοιχη συνεργασία και ο Ολυμπιακός τη διετία 2013-15.

We are delighted to partner with @UNRefugeesUK, and show our support for the organisation’s ongoing humanitarian efforts to protect the rights of over 100 million displaced people worldwide.



We will proudly wear the UK for UNHCR logo on the front of our shirts from 2023. ❤️