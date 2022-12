Η Τσέλσι έκλεισε επιθετικό, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συμφώνησε σε όλα με την Μόλντε για την απόκτηση του Ντατρό Φοφανά.

Ο 19χρονος Ιβοριανός σέντερ φορ της νορβηγικής ομάδας διένυσε μία εξαιρετική σεζόν με την Μόλντε φτάνοντας μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος ολοκληρώνοντας την χρονιά ως ο πέμπτος σκόρερ της λίγκας.

Συνολικά πραγματοποίησε 37 συμμετοχές φτάνοντας τα 21 τέρματα και δίνοντας και επτά ασίστ σε περίπου 2.500 αγωνιστικά λεπτά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα prospect της σκανδιναβικής χερσονήσου και γι' αυτό η Τσέλσι συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Exclusive: Chelsea are on the verge of signing David Datro Fofana, here we go soon! There’s full agreement in place with Molde to sign Ivorian striker born in 2002. 🚨🔵 #CFC



Personal terms are still being discussed with player — then deal will be signed for more than €10m fee. pic.twitter.com/LA6u4vZyPc