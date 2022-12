Την πόρτα του χειρουργείου θα χρειαστεί να περάσει ο επιθετικός της Τσέλσι, Αρμάντο Μπρόγια, που υπέστη ρήξη χιαστού σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Άστον Βίλα, και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν σχετικά με την κατάσταση του Αρμάντο Μπρόγια, ο οποίος θα χρειαστεί να προχωρήσει σε επέμβαση και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Αλβανός επιθετικός της Τσέλσι τραυματίστηκε λίγες μέρες πριν, σε φιλικό των Μπλε απέναντι στην Άστον Βίλα στο Ντουμπάι.

Φυσικά, η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Γκρέιαμ Πότερ αντιμέτωπο με ένα μεγάλο πρόβλημα, αφού πλέον ο μόνος καθαρός σέντερ-φορ που έχει στη διάθεσή του είναι ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Chelsea's Armando Broja is expected to miss the rest of the season with surgery needed on a ruptured ACL.



His absence could force the club into signing a new striker in January.



