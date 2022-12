Τη χειρότερη δυνατή τροπή πήρε το φιλικό της Τσέλσι απέναντι στην Άστον Βίλα για τον Αρμάντο Μπρόγια, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο και φάνηκε να πονά πολύ, σφαδάζοντας.

Σοκαριστική η εικόνα του Αρμάντο Μπρόγια να κρατά το γόνατό του και να σφαδάζει στο γρασίδι. Ο Αλβανός επιθετικός της Τσέλσι τραυματίστηκε σε φιλικό της ομάδας του απέναντι στην Άστον Βίλα, στην προσπάθειά του να πιέσει τον Κόνσα στην αντίπαλη περιοχή.

Με βάση την πρώτη εικόνα φαίνεται πως το πρόβλημα που αποκόμισε είναι αρκετά σοβαρό, ενώ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική.

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/rPhk4WDryA