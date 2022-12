Νέο μέλος, το δωδέκατο, προσέθεσε στην ποδοσφαιρική του οικογένεια το City Football Group, ο όμιλος που κατέχει τη Μάντσεστερ Σίτι, που αγόρασε και τη βραζιλιάνικη Μπάια.

Ο όμιλος πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, το περιβόητο City Football Group, προχώρησε στην αγορά ακόμη μιας ομάδας. Ο λόγος για τη βραζιλιάνικη Μπάια, η οποία έγινε το 13ο μέλος της... οικογένειας του CFG.

Το 98.6% των μελών του κλαμπ συμφώνησε για την εξαγορά του, η οποία θα ξεπεράσει τα 127 εκατομμύρια και θα δώσει στην εταιρεία από το Αμπού Ντάμπι το 90% των μετοχών του συλλόγου.

✍🏽🇧🇷 Carlos Santoro assume diretoria de futebol do Esquadrão. Com nove anos de experiência no City Football Group, ele substitui Eduardo Freeland, a quem agradecemos pela dedicação e resultados conquistados. Conheça o novo profissional tricolor ➡️ https://t.co/q7CejoJXRV #BBMP pic.twitter.com/GeQIcVlkTz

Η Μπάια αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας με τον Φεράν Σοριάνο πάντως, γενικό διευθυντή του CFG, να δηλώνει πως υπάρχει μακροπρόθεση στρατηγική για την ανάπτυξή της.

Ήδη υπό τη φτερούγα του City Football Group βρίσκονται οι: Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), Χιρόνα (Ισπανία), Τρουά (Γαλλία), Παλέρμο (Ιταλία), Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), Μέλμπουρν Σίτι (Αυστραλία), Γιοκοχάμα Μαρίνος (Ιαπωνία), Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ (Ουρουγουάη), Σιντσουάν Γιουνιού (Κίνα), Μουμπάι Σίτι (Ινδία), Λόμελ (Βέλγιο) και Μπόλιβαρ (Βέλγιο).

The City Football Group - global domination 🌎🔵



EC Bahia has become the 13th club of the CFG! The future is bright! 🇧🇷#MCFC #Bahia pic.twitter.com/Q2gmi4ekyO