Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε τη σύσταση του νέου ανεξάρτητου φορέα που θα έχει τον τελευταίο λόγο σε καθοριστικά ζητήματα του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League, ο οποίος και θα τεθεί σε ισχύ πιθανότατα από το 2024.

Μετά από μια 30ετία πλήρους αυτονομίας της Premier League σε διοικητικά και εκτελεστικά ζητήματα, το αγγλικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή, με την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής (football regulator).

Το project που βρισκόταν στα σκαριά από τον περασμένο Απρίλιο, έλαβε την έγκριση του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στο 2023, με την προοπτική της εφαρμογής του από το 2024.

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο σώμα που θα έχει υπό την εποπτεία και τη δικαιοδοσία του όλα τα βασικά ζητήματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων την έγκριση νέων επενδυτών, αρμοδιότητα που μέχρι πρότινος κατείχε η ειδική επιτροπή της Premier League.

Ο νέος φορέας εκτιμάται πως θα έχει ενισχυμένη τη συμμετοχή των φιλάθλων στα κέντρα αποφάσεων και πως θα δώσει έμφαση στην εξάλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού και το γεφύρωμα του οικονομικού χάσματος μεταξύ των ομάδων της Premier League αλλά και των κατηγοριών της EFL.

Από την πλευρά της Premier League και του Big 6, η είδηση αυτή φέρεται να μην αντιμετωπίζεται θετικά, καθώς χάνεται μέρος της ελευθερίας τους στη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης νέου ιδιοκτήτη, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να επιφέρει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις, σε περίπτωση που η ρυθμιστική αρχή υψώσει «φράγμα» σε υποψήφιους επενδυτές.

Παρ΄ όλα αυτά, το γεγονός πως ο football regulator θα ισχύσει πιθανότατα από το 2024, δίνει χρόνο στα δύο κορυφαία κλαμπ να έχουν αλλάξει χέρια ως τότε.

*Exclusive klaxon*



Here’s the good news:



Football WILL get a regulator



PM has given it 👍 after it was on verge of being scrapped



The Premier League’s massive lobbying campaign has failed



(you’re still thinking about the bad news aren’t you?)https://t.co/tkvogqI9KE