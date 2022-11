Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διοργανώνουν φιλικό τουρνουά, στο οποίο θα λάβουν μέρος οι Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μίλαν, Λυών και οι κανονισμοί δεν έχουν καμία σχέση με το... ποδόσφαιρο.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης σταμάτησαν λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ, οι ποδοσφαιριστές που δεν θα συμμετάσχουν στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή θα έχουν την ευκαιρία τους να πάρουν ανάσες και εν συνεχεία θα δώσουν φιλικά για να παραμείνουν σε φόρμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διοργανώνουν φιλικό τουρνουά στο Ντουμπάι, στο οποίο θα αγωνιστούν οι Λίβερπουλ, Λυών, Μίλαν και Άρσεναλ.

Οι τέσσερις ομάδες θα δώσουν από δύο φιλικά η κάθε μία μεταξύ 8 και 16 Δεκεμβρίου στο «Dubai Super Cup» και το φορμάτ του τουρνουά είναι τουλάχιστον... ιδιαίτεροι. Οι Άραβες έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση των συνηθισμένων κανονισμών, καθώς η νίκη θα δίνει τρεις βαθμούς, η ισοπαλία δύο και ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο τέλος κάθε αγώνα θα διεξάγεται διαδικασία πέναλτι και η νικήτρια ομάδα στη διαδικασία θα παίρνει έναν πόντο.

