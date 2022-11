Ομάδα τοπικού στην Αγγλία θέλησε να εκμεταλλευτεί το ότι ο Χάαλαντ δεν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ και αιτήθηκε τον... δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι για 28 ημέρες.

Οι περισσότερες σταρς του ποδοσφαίρου ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μουντιάλ του Κατάρ. Οι εθνικές ομάδες κάποιων όμως δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και έτσι θα αναγκαστούν να απέχουν για σχεδόν έναν μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ που είδε τη Νορβηγία να μένει εκτός της μεγαλύτερης διοργάνωσης και θα χρειαστεί να αναβάλει για λίγο την... ερωτική του σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Μια ομάδα του αγγλικού τοπικού πάντως, σκέφτηκε μια... καλή λύση. Η Άστον Γιουνάιτεντ λοιπόν, υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Μάντσεστερ Σίτι για τον... δανεισμό του Νορβηγού κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και συγκεκριμένα για 28 ημέρες.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



