Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Σόλσκιερ πριν από ένα ματς δεν έκανε ομιλία, μας έβαλε το γκολ του στον τελικό του Champions League»

Ακόμα ένα απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν είδε το φως της δημοσιότητας, με τα «βέλη» του Πορτογάλου να στρέφονται στον Σόλσκιερ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απασφάλισε. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο TalkTV και τον Πιρς Μόργκαν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προχώρησε σε δηλώσεις που θα αποτελέσουν κεντρικό θέμα συζήτησης για τις επόμενες ημέρες.

Ο «CR7» μίλησε για το πώς του συμπεριφέρθηκαν οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιούνατεντ και ο προπονητής της Έρικ Τεν Χαγκ, αναφέρθηκε στον Ραλφ Ράγκινικ και τον Γουέιν Ρούνεϊ και άπαντες περιμένουν να γίνουν γνωστά όλα όσα είπε.

Σε νέο απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας ο πολύπειρος επιθετικός καταφέρθηκε εναντίον του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ λέγοντας πως: «Θυμάμαι πριν από έναν αγώνα, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν έβγαλε μια ομαδική ομιλία στα αποδυτήρια. Απλώς έβαλε ένα βίντεο με το γκολ του στον τελικό του Champions League το 1999. Χάσαμε 5-0».

🚨 Cristiano Ronaldo: "I remember before one match, Ole Gunnar Solskjaer didn’t do a team talk in the dressing room. He just put on a video of his goal in the 1999 Champions League final. We lost 5-0.”



