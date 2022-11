Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Σαουθάμπτον στο Άνφιλντ και πήρε... ανάσα μέχρι το Μουντιάλ, μιας και πλησίασε την τετράδα της Premier League.

Δεύτερη διαδοχική νίκη για τη Λίβερπουλ και ανάσα μέχρι το Μουντιάλ. Οι «Κόκκινοι», με τον Κλοπ στις... εξέδρες επικράτησαν 3-1 της Σαουθάμπτον, βρέθηκαν στην 6η θέση και πλέον πιο ήρεμοι θα «χτίσουν» στο διάστημα της διακοπής. Με το... αριστερό στον πάγκο των «Αγιων» ο Νέιθαν Τζόουνς, ο οποίος είδε την ομάδα του να παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Στα αξιοσημείωτα, η 600η εμφάνιση του Μίλνερ στην Premier League, ο οποίος έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω από τους Γκάρεθ Μπάρι, Ράιαν Γκιγκς και Φρανκ Λάμπαρντ.

H Λίβερπουλ μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε και στην πρώτη καλή της φάση βρήκε δίχτυα. Με τη βοήθεια του Μπαζούνου, ο οποίος είχε κάκιστη αντίδραση, οι «Κόκκινοι» προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Φιρμίνο στο 6ο λεπτό. Ωστόσο, η αντίδραση της Σαουθάμπτον ήταν άμεση και με τον... ίδιο τρόπο. Στο 9' ο Αλισον έκανε λανθασμένη έξοδο και ο Τσε Άνταμς έφερε το ματς στα ίσα. Η Λίβερπουλ μετά το πρώτο κακό τέταρτο ανέβασε την απόδοσή της, είχε μεγάλη ευκαιρία στο 16' με τον Σαλάχ και στο 22' πήρε κεφάλι στο σκορ.

WHAT A PASS BY HARVEY AND A BEAUTIFUL FINISH BY DARWIZZY!!!

⚽️ Darwin Nunez Goal (🅰️ Harvey Elliott)pic.twitter.com/ptf3md5kql