Η Νιουκάστλ τα «έσπασε» τον μήνα Οκτώβριο και κατέκτησε τοσο το βραβείο του καλύτερο του προπονητή με τον Έντι Χάου.

Οι «καρακάξες» υπό τις οδηγίες του Άγγλου τεχνικού ισοφάρισαν την καλύτερή τους επίδοση σ' ένα μήνα συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς (5 νίκες, 1 ισοπαλία), κάτι που είχαν καταφέρει ξανά τον Δεκέμβριου του 2001 σε επτά παιχνίδια και τον Απρίλιο του 2006 σε έξι παιχνίδια.

16 - In October 2022, Eddie Howe's @NUFC earned 16 points in six @premierleague games (W5 D1). That's the club's joint-most ever in a single calendar month in the competition, also earning 16 in December 2001 (seven games) and April 2006 (six games). Sweet. pic.twitter.com/JMtCnhJEHp