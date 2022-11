Η Premier League ανακοίνωσε πως η έναρξη της σεζόν 2023-2024 ορίστηκε για τις 12 Αυγούστου ενώ η σεζόν θα τελειώσει στις 19 Μαΐου.

Η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος ανακοίνωσε πως η έναρξη της επόμενης σεζόν (2023-2024) ορίστηκε για τις 12 Αυγούστου του 2023 ενώ η τελευταία αγωνιστική της σεζόν θα γίνει στις 19 Μαΐου του 2024.

Το πρόγραμμα της Premier League επανέρχεται στα φυσιολογικά του μετά το πέρας της έκτακτης κατάστασης με τον κορωνοϊό, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ για το 2022.

Μάλιστα ενημέρωσε πως στο «μπουχτισμένο» πρόγραμμα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει σίγουρα κενό μεγαλύτερο των 48 ωρών μεταξύ των αγώνων μιας ομάδας, όπως είχε υποσχεθεί στα κλαμπ.

🚨 BREAKING 🚨



The 2023/24 season will begin on August 12 2023. 🗓️



The season will end May 19th 2024. pic.twitter.com/OuHTn4XkfS