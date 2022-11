Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του «Sky Germany», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο και ήδη στο κλαμπ βρίσκονται σε αναζήτηση του διαδόχου του. Πιθανός προορισμός του CR7 η Σπόρτινγκ.

Η δεύτερη θητεία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα και πλέον, γίνεται ολοένα πιθανότερο να ολοκληρωθεί στο ερχόμενο μεταγραφικό παζάρι.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό «Sky Sports» και ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, στη Γιουνάιτεντ καταστρώνουν τα σχέδια ενόψει του β' μισού της σεζόν χωρίς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για απόφαση του κλαμπ με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία στο σύνολο του Έρικ Τεν Χαγκ, το οποίο η διοίκηση είναι διατεθειμένη να ενισχύσει σημαντικά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ήδη, μάλιστα, οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του CR7 στη γραμμή κρούσης, με ένα όνομα που «παίζει» δυνατά να είναι αυτό του Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα τη φετινή σεζόν (10 γκολ και 3 ασίστ σε 14 συμμετοχές).

Ως προς το μέλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ μακριά από το «Ολντ Τράφορντ», πιθανός προορισμός αυτή τη στιγμή φαντάζει η επιστροφή του στο κλαμπ που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παρά το γεγονός πως ο Ρούμπεν Αμορίμ πριν από λίγο διάστημα είχε δηλώσει πως ο σύλλογος δεν μπορεί να προσφέρει τα χρήματα που αξιώνει ο CR7.

