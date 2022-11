Ο Έρικ Ντάιερ έστειλε στην οικογένεια του Τζιαν Πιέρο Βεντρόνε τη φανέλα που φορούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αγγλίας με την Ιταλία τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι ο αείμνηστος προπονητής φυσικής κατάστασης των «Σπερς» τον «βοήθησε» να ανακτήσει τη θέση του στην εθνική ομάδα.

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Τότεναμ, Τζιαν Πιέρο Βεντρόνε «έφυγε» από τη ζωή τον Οκτώβρη, σε ηλικία 62 ετών. Ο Έρικ Ντάιερ είπε ότι ο Ιταλός τεχνικός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2020 και στο δώρο που έκανε στην οικογένειά του, τόνισε πως θα κουβαλά τις αξίες που του εμφύσησε κάθε μέρα!

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντάιερ υπέγραψε τη φανέλα της Αγγλίας που φόρεσε κόντρα στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο και την έστειλε στον γιο του Βεντρόνε, Ιβάν. Το μήνυμα στη φανέλα πιστώνει στον Βεντρόνε το γεγονός της επιστροφής στα «τρία λιοντάρια» μετά από 18 μήνες.

«Στην οικογένεια Βεντρόνε. Ο Τζιαν Πιέρο με βοήθησε να φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα. Θα κουβαλάω τις αξίες του καθημερινά μαζί μου. Τις καλύτερες ευχές, Έρικ»

Ο Ντάιερ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Ιταλός προπονητής φυσικής κατάστασης θα «ζήσει» στην ομάδα της Τότεναμ για το υπόλοιπο της καριέρας του. «Η δουλειά του θα συνεχιστεί τώρα, μέσα μας, για το υπόλοιπο αυτής της σεζόν και για τον καθένα ξεχωριστά για το υπόλοιπο της καριέρας μας. «[Το να κερδίσεις κάτι] θα ήταν ο απόλυτος φόρος τιμής. Μας έδινε όλο τον εαυτό του κάθε μέρα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο για εκείνον».

