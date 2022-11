Η Φούλαμ γνωστοποίησε πως ο Νέεσκενς Κεμπανό υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και απουσιάσει για πολλούς μήνες.

Ο 30χρονος Κονγκολέζος εξτρέμ της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα θα χάσει έτσι την υπόλοιπη σεζόν και θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τους «Κότατζερς», αφού πρόκειται για έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας έχοντας ήδη αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια κι έχοντας δώσει και τρεις ασίστ.

Ο Νέεσκενς Κεμπανό υπέστη την εν λόγω ρήξη του αχιλλείου τένοντα στην προπόνηση της ομάδας του Λονδίνου. Τώρα θα συμβουλευτεί έναν ειδικό γιατρό και ύστερα θα κάνει χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει την διαδικασία επανόδου του.

Neeskens Kebano has unfortunately suffered a ruptured Achilles in training this week.



