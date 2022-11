Ο Χέουνγκ-Μιν Σον θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει μία ζημιά γύρω από το αριστερό του μάτι και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ τίθεται εν αμφιβόλω.

Ο 30χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός της Τότεναμ έχει υποστεί ένα κάταγμα γύρω από το αριστερό του μάτι και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, όπως γνωστοποίησε η ομάδα του Λονδίνου.

Ο Χέουνγκ-Μιν Σον αποκόμισε τον τραυματισμό αυτό από τον αγώνα με την Μαρσέιγ (01/11) στο Champions League. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα το διάστημα που θα χρειαστεί να παραμέινει στα... πιτς και με το Μουντιάλ του Κατάρ να απέχει λιγότερο από τρεις εβδομάδες, οι άνθρωποι της Νότιας Κορέας βρίσκονται σε... αναμμένα κάρβουνα σχετικά με το αν θα υπάρξει πρόβλημα με την συμμετοχή του.

