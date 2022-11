Γιούργκεν Κλοπ: Το βραβείο της πόλης του Λίβερπουλ και ο Νέλσον Μαντέλα

Ο Γιούργκεν Κλοπ παραδέχεται ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή και προνομιούχος» αφού του απονεμήθηκε το βραβείο «Freedom of city» της πόλης μετά τα επτά χρόνια του ως προπονητής στους Reds

Ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Λίβερπουλ που τον έκαναν να αισθάνεται σαν «στο σπίτι» του στα επτά χρόνια παραμονής του στην πόλη και την ομάδα της, αφότου έλαβε το βραβείο «Freedom of the city» σε ειδική τελετή στο Δημαρχείο το βράδυ της Τετάρτης. Ο Γερμανός κόουτς έφτασε στο Μέρσεϊσαϊντ τον Οκτώβριο του 2015 και πήρε την σκυτάλη από τον Μπρένταν Ρότζερς ως προπονητής της Λίβερπουλ. Έκτοτε έχει κερδίσει κάθε σημαντικό τρόπαιο που είναι διαθέσιμο με τους «reds».

Ο έμπειρος τεχνικός είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής φιγούρα στην πόλη και συχνά μιλά για σύνδεσή του με μαζί της και με την ομάδα. Πριν παραλάβει την τιμή, ο Κλοπ δήλωσε: «Η πόλη του Λίβερπουλ είναι σπίτι [για μένα], έτσι είναι» και παραδέχτηκε ότι ένιωθε «πολύ προνομιούχος» που αναγνωρίζεται από την πόλη. Όταν ρωτήθηκε στην τελετή αν ένιωθε επίτιμος scouser μετά από τα επτά χρόνια στο Λίβερπουλ, απάντησε: «Δεν είναι στο χέρι μου να το πω αυτό, αλλά νιώθω έτσι και με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι οι scousers και εμείς ως η οικογένεια έχουμε πολλά κοινά πράγματα. Μας ενδιαφέρουν παρόμοια πράγματα, έχουμε παρόμοιες πολιτικές απόψεις και μας αρέσει να είμαστε πολύ ανοιχτοί, έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, οι φίλοι και η οικογένειά μου, βλέπουν περισσότερο την πόλη από εμένα και ακούω πάντα ότι την απολαμβάνουν ακριβώς γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ανοιχτοί, ευγενικοί και φιλικοί. Αυτό θέλω να είμαι κι εγώ».

Jurgen Klopp has been awarded the Freedom of the City of Liverpool 🔴 pic.twitter.com/EgABj6vSJ5