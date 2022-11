Ρίκο Λιούις: Το 17χρονο wonderkid της Μάντσεστερ Σίτι που έσπασε το ρεκόρ του Μπενζεμά (vids)

Ο Ρίκο Λιούις είναι στα βιβλία της Μάντσεστερ Σίτι από όταν ήταν οκτώ ετών, το βράδυ της Τετάρτης (2/11) ήταν η δική το βραδιά και ουδείς του χαρίστηκε...

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε στο «Έτιχαντ» το βράδυ της Τετάρτης (2/11) γνωρίζοντας πως έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρωτιά του ομίλου της. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίωρο μετά την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ράφα Μιρ και η βροχερή νύχτα στη βορειοδυτική Αγγλία έδειχνε να οδεύει στη λησμονιά. Μέχρι το 52ο λεπτό. Ο Ρίκο Λιούις είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα φορώντας για πρώτη φορά φανέλα βασικού, όταν όμως πήρε την πάσα του Τέλες και «κεραυνοβόλησε» τον Μπόνο για το 1-1 της ομάδας του, η μονότονη βραδιά πήρε δικαιωματικά άλλη στροφή...

Τουλάχιστον για την Σίτι. Τουλάχιστον για τον 17χρονο δεξιό της μπακ. Δεν γίνεσαι κάθε ημέρα ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League που σκοράρει στο ντεμπούτο του ως βασικός. Δεν προσπερνάς κάθε βραδιά τον Καρίμ Μπενζεμά. «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το συναίσθημα. Ντεμπούτο και γκολ για αυτόν τον εκπληκτικό σύλλογο, δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου, δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τους οπαδούς, καταπληκτικοί όπως πάντα», έγραψε ο 17χρονος.

Record alert: At 17 years and 346 days, Rico Lewis has become the youngest player in #UCL history to score on his first start in the competition, breaking the record previously held by Karim Benzema [17 years 352 days].

Η νύχτα του Λιούις ολοκληρώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλε στη θέση του τον Ζοάο Κανσέλο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Σίτι είχε προηγηθεί με 3-1 και έτρεχε προς μια άνετη νίκη. Ο νεαρός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο δεχόμενος το «ζεστό» χειροκρότημα της εξέδρας.

17-year-old Rico Lewis gets a standing ovation from the South Stand after scoring his first senior goal for the club.



"Rico, Rico, Rico"

Ο Ρίκο κατάγεται από το Μπέρι μια πόλη που έχει δώσει πολλούς παίκτες στην Αγγλία. Σε αντίθεση όμως με τους συντοπίτες του Γκάρι και Φιλ Νέβιλ, επίσης πλάγιους μπακ, εκείνος κατευθύνθηκε προς τη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και ακολούθησε το μονοπάτι από την ακαδημία ως την πρώτη ομάδα. Σε αυτή την ιστορία που το ταλέντο περισσεύει ίσως χρειάζεται να προσθέσουμε και κάτι ακόμα στο... μαγικό ζωμό. Ο Ρίκο είναι οπαδός της Σίτι από όταν ήταν πέντε ή έξι ετών. Εντάχθηκε στους «Σίτιζενς» όταν ήταν οκτώ.

Το μεγάλο βήμα

Έχοντας περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των ακαδημιών, ο Λιούις εντάχθηκε στην Κ18 όταν ήταν μόλις 15. Πέρυσι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού τόσο στην Αγγλία όσο και στην Σίτι και οδήγησε τους «Πολίτες» στο πρωτάθλημα της Κ18. Πέρασε επίσης λίγο χρόνο με την ομάδα ανδρών. Αλλά ήταν στην pre-season περιοδεία τους αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ που άρχισε να κερδίζει κάποια αναγνώριση και τα πρώτα του λεπτά υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός εντυπωσιάστηκε από τον νεαρό από την πρώτη φορά που τον παρακολούθησε. Οι βοηθοί του με άριστη γνώση της ακαδημίας τον συνέστησαν και λήφθηκε η απόφαση να ταξιδέψει με την ομάδα ανδρών στην καλοκαιρινή προετοιμασία, αντί να πάει με την ομάδα Νέων στην Κροατία.

«Τους καλούς παίκτες τους αντιλαμβάνεσαι μέσα σε δύο λεπτά», είπε ο Γκουαρδιόλα την Τετάρτη, αναλογιζόμενος την αρχική του αίσθηση για τον πιτσιρικά. «Το είδαμε από την πρώτη μέρα στις ΗΠΑ στην προετοιμασία της σεζόν, στις προπονήσεις όπου (σκέφτηκα), "Α, αυτός ο τύπος έχει κάτι ξεχωριστό"», πρόσθεσε.

Πράγματι ο 17χρονος πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις κόντρα στην Κλαμπ Αμέρικα και την Μπάγερν Μονάχου σημαδεύοντας δοκάρι απέναντι στους πρωταθλητές Γερμανίας. Αφότου αποχώρησε ο Ζιντσένκο και ο Κουκουρέλα που χρίστηκε ως ο ιδανικός αντικαταστάτης κατέληξε στην Τσέλσι, το πεδίο ήταν ελεύθερο για τους backs up των Κάιλ Γουόκερ και Ζοάο Κανσέλο.

Remember Rico Lewis doing this to Bayern in Pre-season? He's been ready for a while to step up.

Ο Λιούις έκανε το ντεμπούτο του εναντίον της Μπόρνμουθ τον Αύγουστο μια έμπρακτη απόδειξη από τον Πεπ ότι εκτίμησε όσα είδε στην pre season. Έκτοτε έχει κάποια περιστασιακά λεπτά συμμετοχής συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής νίκης επί της Κοπεγχάγης στο Champions League. Φαινόταν άνετος και ως βασικός στο πρόσφατο φιλικό της Σίτι με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου».

«Δεν κάνουμε δώρα εδώ», λέει συχνά ο Γκουαρδιόλα. «Απλά επειδή είναι οπαδός της Σίτι, επειδή είναι από την ακαδημία, (δεν σημαίνει) θα παίξει. Εδώ πρέπει να το κερδίσεις», τόνισε.

Ο Γκουαρδιόλα πιστεύει εξάλλου ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξελιχθούν οι νεαροί παίκτες του είναι να δουλεύουν γύρω από την πρώτη ομάδα και το έχει δείξει και με τους προκατόχους του Λιούις, όπως ο Φιλ Φόντεν. Οι αλλαγές στον κανόνα που επιτρέπουν πέντε αλλαγές επέτρεψαν στον κόουτς της Σίτι να δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους παίκτες, ενώ παράλληλα δίνουν στους πιο καθιερωμένους παίκτες ανάσες. Ο Λιούις σίγουρα εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτές τις ευκαιρίες: «Ο Ρίκο μου έδειξε ξανά ότι μπορούμε να βασιστούμε τέλεια σε αυτόν», είπε ο Γκουαρδιόλα μετά την απόδοσή του κόντρα στην Κοπεγχάγη. Με τον Γουόλκερ να αναμένεται να μείνει εκτός μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι ευκαιρίες για τον Λουίους είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Τα δυνατά του σημεία

Οι υψηλής ποιότητας πλάγιοι μπακ αναμένεται να κάνουν πολλά περισσότερα από το να τρέχουν πάνω-κάτω στην πτέρυγα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και ο Λιούις έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που απαιτεί πλέον η θέση: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ της Λίβερπουλ, Ρις Τζέιμς και το μέλλον δείχνει Ρίκο Λιούις.

Του αρέσει να προωθείται και να συμπληρώνει τις επιθετικές επιλογές, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια ομάδα όπως η Σίτι που περνά τον περισσότερο αγωνιστικό χρόνο με την μπάλα στο αντίπαλο μισό. Αλλά υπό τον Γκουαρδιόλα, ο ρόλος των μπακ είναι ακόμα πιο περίπλοκος, οι Κανσέλο και Γουόκερ έχουν μάθει να συγκλίνουν και να λειτουργούν ως έξτρα χαφ. Ο Λιούις θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να μάθει και αυτόν τον ρόλο, αν και η ευελιξία είναι κάτι στο οποίο έχει συνηθίσει. Στη σύντομη καριέρα του έχει ήδη αγωνιστεί τόσο ως δεξί μπακ και ως αριστερό μπακ, όσο και ως χαφ. Σαφώς, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει στο παιχνίδι του.

«Είναι αστείο το πόσο καλοί είναι», είπε ο έφηβος για τη συνεργασία τους με τους Κανσέλο και Γουόκερ στην προπόνηση της πρώτης ομάδας.

Η ηρεμία, η δημιουργικότητα και η ευελιξία του φέρνουν αναπόφευκτα συγκρίσεις με τον Πορτογάλο συμπαίκτη του Ζοάο Κανσέλο. Ο ίδιος παρατηρεί προσεκτικά τον Πορτογάλο και κοπιάρει τις κινήσεις του. Όπως επίσης τον Γουόκερ και τον Ντάνι Άλβες. Φυσικά χρειάζεται υπομονή και σωστή διαχείριση κάτι για το οποίο ο Γκουαρδιόλα έχει master. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Φόντεν. Ο Καταλανός κόουτς αντιστάθηκε στις εκκλήσεις και τον ενθουσιασμό και ο γεννημένος στο Στόκπορτ φορ έχει κάνει πλέον σχεδόν 200 εμφανίσεις με την ομάδα. Οι ευκαιρίες, λοιπόν, θα έρθουν για τον Λιούις, όταν το κρίνει ο προπονητής του. Μην ξεχνάμε ότι οι πλάγιοι μπακ της Σίτι είναι πλέον εδραιωμένοι, αλλά ο Γουόκερ θα έχει φτάσει τα 35 όταν «εκπνεύσει» το συμβόλαιό του το 2025.

«Έπαιξε πολύ καλά», είπε ο Γκουαρδιόλα μετά το τέλος του ματς. «Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε πιο μέσα, στο δεύτερο ημίχρονο πιο κοντά στην πλάγια γραμμή . Είναι τόσο έξυπνος, τόσο έξυπνος. Αν πεις κάτι, καταλαβαίνει τα πάντα, δεν χρειάζεται να εξασκηθεί πολύ, ξέρει ακριβώς τί συμβαίνει στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ένας τύπος που έχει την ιδέα να γίνει καλύτερος. Δεν σκέφτεται, "Είμαι εδώ, τελείωσε". Μπορεί να βελτιωθεί αμυντικά και σε ορισμένες ατομικές δεξιότητες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό - είναι 17 ετών - αλλά δείχνει κάθε μέρα στις προπονήσεις ότι του αξίζει να είναι μαζί μας»!